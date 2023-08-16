وزير السياحة يشرع في زيارة عمل إلى عين تموشنت

باشر وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم الأربعاء، زيارة عمل وتفقد إلى ولاية عين تموشنت.

وفي بداية الزيارة استماع الوزير إلى عرض شامل حول قطاع السياحة والصناعة التقليدية بولاية عين تيموشنت ، قدمه مدير السياحة .

كما زار الوالي معرض الصناعة التقليدية والحرف المقام بساحة 11 ديسمبر وسط المدينة ، حيث إلتقى الوزير بالحرفيين العارضين وتحدث معهم عن افاق وتطلعات الوزارة للنهوض بحرف الولاية وجعلها مصدرا للدخل الاقتصادي المحلي والوطني.