وزير السياحة يشرف على لقاء تقييمي للتحضير لموسم الاصطياف

أشرف وزير السياحة، محمد علي بوغازي، اليوم الثلاثاء، على اللقاء التقييمي الأول، الذي جمع مديري السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لـ14 ولاية ساحلية. واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تحضير موسم الاصطياف.

وجاء هذا اللقاء، للوقوف على مدى تجسيد التعليمات المسداة خلال اللقاء الوطني الذي مديري 58 ولاية والمؤسسات تحت الوصاية بتارخ 24 ماي 2021، حول مختلف الاستعدادات التي تم تسطيرها لإنجاح موسم الاصطياف 2021 والتدابير المتخذة لترقية السياحة الداخلية بهذه المناسبة.

وعرف اللقاء تقديم 3 عروض قدمها 3 مديرين نيابة عن زملائهم.حول مختلف الاستعدادات التي وضعتها المديريات الساحلية لاستقبال موسم الاصطياف في أحسن الظروف.وأكد الوزير في مختلف مداخلاته على ضرورة كسب الرهان والمتعلق بترقية الوجهة الجزائرية لدى السائح الجزائري. حتى يكون القطاع رافعة اقتصادية وآداة للرفاه الاجتماعي.

مؤكدا على دور الجهاز اللامركزي للوزارة في كسب هذا الرهان.وكذا اعطاء موسم الاصطياف لـ2021 بصمة الامتياز.مشددا على أهمية الوقوف عن طريق العمليات التفتيشية على الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في الحلقة السياحية بالدرجة الأولى.كما ألح الوزير، على ضرورة اعطاء البعد الاقتصادي، والثقافي والاجتماعي للفعل السياحي.

بالاضافة إلى تعزيز التنشيط السياحي والترويج للمسالك السياحية وادراج المتاحف ومختلف المعالم السياحية.تجسيدا لمختلف الاتفاقيات التي تم توقيعها مع مختلف القطاعات على غرار قطاع الثقافة، المجاهدين، الشؤون الدينية،الشباب والرياضة.

وكذا مواصلة الجهود بالتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف القطاعات ذات الصلة وفواعل المجتمع المدني.لترقية دور القطاع محليا، والتنسيق المحكم مع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موسم الاصطياف واطلاعها بكل العمليات المنجزة.