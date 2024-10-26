وزير السياحة يشرف على لقاء تقييمي لموسم الاصطياف لسنة 2024

يشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، اليوم السبت، على فعاليات اللقاء الوطني التقييمي لموسم الاصطياف لسنة 2024 .

وحسب بيان لوزارة السياحة، فإن اللقاء يجمع كل اطارات الادارة المركزية ومدراء السياحة والصناعة التقليدية في ولايات الوطن.

وسيتم من خلال هذا اللقاء، تقديم عروض تشمل حوصلة لسير موسم الاصطياف بالولايات الساحلية الأربع عشر، وسيعرف نقاشات مع الوزير حول مختلف الجوانب المتعلقة بموسم الاصطياف وآفاق العمل والتحضير المسبق للموسم القادم.

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