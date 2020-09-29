وزير السياحة يعاين مشروع الغابة النموذجية في جيجل وهذا موعد إفتتاحها

الوطني
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وزير السياحة يعاين مشروع الغابة النموذجية في جيجل وهذا موعد إفتتاحها
بقلم نادية بن طاهر

قام وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد حميدو، بمعاينة مشروع تهيئة وانجاز الغابة النموذجية للراحة والاستجمام في منطقة كيسير بمدينة جيجل.

وحسب بيان للوزارة، يدخل المشروع في اطار دعم الدولة لمشاريع السياحة البيئية ضمن اتفاقيات التعاون بين محافظة الغابات ووزارة السياحة.

ويأتي ذلك، بغرض استغلال المناطق الغابية كفضاءات خدماتية سياحية دون الاخلال بطابعها البيئي.

وتتربع الغابة على مساحة 40 هكتار، وستوفر للزائرين العديد من الخدمات الترفيهية والأنشطة السياحية.

وحسب ذات البيان، ينتظر تسليم الغابة، شهر مارس القادم.

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جيجل

جيجل


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