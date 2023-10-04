وزير السياحة يعزي في وفاة مدير القطاع بسيدي بلعباس

تقدم وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش، ببالغ تعازيه. إلى عائلة الفقيد مدير السياحة والصناعة التقليدية لولايتي سيدي بلعباس وباتنة سابقا الذي وافته المنية.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تقدم الوزير أصالة عن نفسه ونيابة عن كل موظفي و إطارات القطاع لجميع أفراد أسرة الفقيد. بأصدق عبارات التعازي والمواساة القلبية، راجيا من المولى العلي القدير أن يلهمهم الصبر. والسلوان وٱن يشمل الفقيد بالمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان.