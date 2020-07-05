وزير السياحة يعزي في وفاة مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف للنعامة

أخبار الجزائر
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وزير السياحة يعزي في وفاة مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف للنعامة
بقلم معين تيت

تقدم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، اليوم الأحد، بتعازيه الخالصة إثر وفاة “لحلاح عبد الرحمن” مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية النعامة.

وجاء في نص تعزية الوزير على الصفحة الرسمية للوزارة في “الفايسبوك”:”يتقدم الوزير أصالة عن نفسه ونيابة عن كل موظفي وإطارات القطاع لجميع أفراد أسرة الفقيد بأصدق عبارات التعازي والمواساة القلبية”.
مضيفا:”راجيا من المولى العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل ويشمله بالمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان”.
معين تيت


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