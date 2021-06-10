وزير السياحة يقدم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها

قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد علي بوغازي، اليوم الخميس، مشروعي مرسومين تنفيذيين، في اجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد.

أين يهدف المشروع الأول الى تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، في حين يحدد مشروع المرسوم التنفيذي الثاني قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف.

هذا ويندرج مشروع النص الأول في إطار تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 الذي يحدد استراتيجية تفعيل السياحة في الجزائر، حيث توجد ستة نظم إيكولوجية مختلفة موزعة على الإقليم الجزائري وهي:الساحل،السهوب، الجبال، المنابع الحموية، الواحات والصحاري.

وهي تشكل بتنوعها وثرواتها، احتياطات مياه وتنوع بيولوجي هام وتحتوي على مناظر خلابة تستدعي حمايتها في إطار التنمية المستدامة، اما

مشروع المرسوم التنفيذي الثاني فتطرق إلى قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف في قراءة ثانية.