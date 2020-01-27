وزير السياحة يقرر الغلق الفوري وإنهاء مهام المدير العام لمعهد الفندقة والسياحة ببوسعادة

أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، عن إتخاذ إجراءات مستعجلة للتكفل بالمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة بعد الوضعية الكارثية التي عرفتها المنشآة،أين تقرر الغلق الفوري للمعهد، مع إنهاء مهام المدير العام للمنشأة.

وأوفد المسؤول الأول عن القطاع لجنة مكونة من الإطارات السامية من بالوزارة، على رأسهم الأمينة العامة، لإطلاع عن كثب عن وضعية مقر المعهد واتخاذ الإجراءات المستعجلة للتكفل بهذه الوضعية.

وجاء في بيان الوزارة، جملة من الإجراءات لضمان نجاح سيرورة الموسم الدراسي الحالي على رأسها الإغلاق الفوري لمقر المعهد ريثما يتم إعادة تهيئته.

كما تم إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للفندقة والسياحة بوسعادة، بالموازاة مع ذلك تم تخصيص قاعات للدراسة وورشات للأعمال التطبيقية على مستوى مركز التكوين المهني ببوسعادة.

وتم تخصيص مطعم الإقامة الجامعية المزود بتجهيزات عصرية لمزاولة الأعمال التطبيقية فيما يخص طلبة شعبة الإطعام، كماوسيتم ضمان إيواء وإطعام الطالبات والطلاب في إقامات مؤقتة لائقة بالإضافة إلى نقل الطلبة من وإلى أماكن الدراسة وإقاماتهم بصفة مؤقتة.

والشروع في الإجراءات الإدارية اللازمة لإطلاق أشغال ترميم مقر المعهد في مدة لا تفوق 3 أشهر مع المتابعة اليومية من طرف مسؤولي القطاع محليا ومركزيا تحت الإشراف الشخصي للوزير.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة “النهار ” كانت سباقة في نشر تسجيل الفيديو الذي يكشف الحالة المزرية التي كان عليها معهد الفندقة والسياحة ببوسعادة.