وزير السياحة يقف على استعدادات موسم الإصطياف

قام وزير السياحة والصناعة التقليدية، مختار ديدوش بزيارة شاطئ بني حواء المركزي، للوقوف على اهم استعدادات الولاية لموسم الاصطياف.

وحسب بيان للوزارة، وقف الوزير عل استعدادات منطقة بني حواء ذات الاستقطاب الواسع للمصطافين لموسم الاصطياف.

حيث وقف على نموذج لصيغة امتياز استغلال الشواطئ من طرف مهنيي القطاع.

واستمع الوزير، الى عروض مختلفة لمخططات التهيئة واستعدادات مختلف القطاعات لانجاح الموسم.

ليقوم بعدها بزيارة لمقر نادي الغوص الازرق الكبير، حسب ذات البيان.

كما قام وزير السياحة بمعاينة مشروع انجاز الاقامة السياحية “لاركاسيون” ببني حواء في الشلف.

ووقف الوزير وقف على نسبة تقدم الأشغال وأوصى بضرورة تسريع وتيرة الانجاز. نظرا لحاجة المنطقة لمثل هذه المشاريع السياحية التي ستعزز من الطاقة الاستيعابية للولاية.

وتحتوي الاقامة على 48 مسكن والعديد من الخدمات السياحية والترفيهية التي ستعزز من الجذب السياحي لبني حواء خصوصا في موسم الاصطياف.