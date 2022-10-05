وزير السياحة يلتقي نظيره الإيفواري في تنزانيا

التقى وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، بوزير السياحة الايفواري ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، سياندو فوفانا.

ويأتي هذا خلال مشاركته بتنزانيا في أشغال الدورة الـ 65 للجنة افريقيا للمنظمة العالمية للسياحة. حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان لذات الوزارة.

و أوضح نفس المصدر أن الطرفين تباحثا “السبل الكفيلة بتوطيد أواصر التعاون الثنائي. لا سيما بين الفاعلين والمستثمرين من كلا البلدين في قطاع السياحة”.

و بالمناسبة، نوه الوزير الايفواري ب “الدور المحوري والريادي التي تلعبه الجزائر في تطوير السياحة بالقارة الإفريقية.

كما تم استعراض “العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين والإشادة بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة. وكذا بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في مجال السياحة والصناعة التقليدية بما يعزز ويحقق مصالح البلدين.

و اتفق الجانبان –يضيف البيان– على “تعزيز الشراكة ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. واستدامتها ومواصلة التنسيق والتعاون وتجسيده. من خلال اعداد مذكرة تفاهم في مجال السياحة والصناعة التقليدية. لإطلاق برامج ومشاريع مشتركة، لاسيما في مجالات التكوين السياحي والترقية السياحية”.

من جهة أخرى، التقى حمادي مع وزيرة الموارد الطبيعية والسياحة لجمهورية تنزانيا بيندي هزارا شانا. حيث استعرض الطرفان “مجالات التعاون بين البلدين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية”.

و اتفق الطرفان على “تعزيز العمل المشترك مستقبلا في اطار نظرة جديدة للجزائر تعول فيها على رفع التحدي. مع كل الدول الافريقية التي تسعى الى تحقيق ريادة سياحية تليق بما تزخر به القارة. من مقومات وفرص فريدة قل نظيرها عبر العالم”.