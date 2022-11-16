وزير السياحة يُؤكد على أهمية تطوير الفندقة والإطعام بالجزائر

شدد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، اليوم الأربعاء، على أهمية تطوير وتحسين الإنتاج الوطني الخاص بالتجهيزات الفندقية والإطعام.

وأكد الوزير، في تصريح له عقب إشرافه على افتتاح الطبعة ال15 للصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الخاصة بالفندقة والإطعام، على ضرورة تطوير قطاع السياحة ومساهمته في التنمية الاقتصادية الوطنية.

و أوضح الوزير أن قطاعه “يرافق ويشجع مثل هذه الصالونات التي تساهم في مد جسور التعاون. وتعزيز التبادل ما بين منتجي هذه التجهيزات والمتعاملين السياحيين وكذا أصحاب الفنادق”.

كما أشاد بمستوى التنظيم الجيد لهذا الصالون، معتبرا هذه السانحة بفرصة للمنتجين الوطنيين للاحتكاك والتقرب من المنتجين الأجانب لتطوير المنتوج وتحسين النوعية.

وأشار إلى أن هذا الصالون يعد أيضا “امتدادا للصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي نظم مؤخرا في الجزائر”.

هذا وشدد الوزير على أهمية تنظيم هذه التظاهرة التي تدوم أربعة أيام من أجل “الدفع بالمنتجين إلى تحسين منتوجاتهم”.

مشيرا إلى أن سنة 2023 ستكون سنة تطبيق ما نص عليه قانون الاستثمار الجدي. مما سيسمح بإطلاق مشاريع جديدة لإنشاء مؤسسات سياحية وفندقية.