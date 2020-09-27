وزير السياحة يُؤكد على تنمية المناطق الريفية

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد حميدو، على الأولوية التي تعطيها الدولة لتنمية المناطق الريفية.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، والذي تحييه الجزائر على غرار دول العالم الاعضاء في منظمة السياحة العالمية، تحت شعار السياحة والتنمية الريفية.

كما أكد الوزير في كلمته، على أهمية الاستغلال الأمثل للامكانيات البشرية والمادية في المناطق الريفية، على غرار قطاع السياحة والصناعة التقليدية.

ودعا المسؤول الأول عن قطاع السياحة بالجزائر، إلى ضرورة العمل سويا والتنسيق المحكم بين مختلف الفاعلين في القطاع بغرض ترقية السياحة الريفية.

كما قام الوزير بهذه المناسبة، بتكريم الفائزين بجوائز مهرجان مونغورنو للفيلم الجبلي الذي أقيم بولاية المدية من24 إلى27 سبتمبر الجاري.