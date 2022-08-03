وزير السياحة يُستقبل من طرف رئيسة الحكومة التونسية

إستُقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، أمس الثلاثاء بتونس، من طرف رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن. تناول خلالها الطرفان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

و أوضح بيان للوزارة أن اللقاء تمحور حول “آليات تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات. لاسيما في مجال السياحة والصناعة التقليدية”.

و في هذا السياق, أكد الطرفان على عمق العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس على المستويين الرسمي والشعبي. حيث أعربت رئيسة الحكومة التونسية عن إمتنانها للجزائر. حكومة وشعبا، لدعمها الدائم لتونس في كل المحن. وهذا ما يعبر عن صدق العلاقات بين البلدين.

كما استعرض الوزير التحفيزات والإمتيازات الممنوحة من طرف الدولة الجزائرية في قانون الإستثمار الجديد. والذي سيسهم في خلق مناخ أعمال آمن ومستقر يسمح باستقطاب المستثمرين.

وأشار البيان، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة إطلاق برامج ومشاريع نموذجية مشتركة وتعزيز الشراكة بين المتعاملين السياحيين للبلدين وتبادل الخبرات في مجال السياحة والصناعة التقليدية.