وزير السياحة: 15 جوان آخر أجل لدخول مرافق المركبين سيدي فرج وزرالدة حيز الخدمة

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود،على بضرورة إدراج مختلف الرياضات المائية، والشاطئية في برنامج تنشيط موسم الاصطياف.

بالإضافة إلى الانفتاح على الشباب، لاستغلالها كالرياضة الشراعية و الكرة الطائرة و كرة القدم في الشواطئ

وأعطى وزير السياحة، خلال زيارته للمركبين السياحيين سيدي فرج،وزرالدة،تعليمات بإسناد المرافق الفندقية،التي تمت إعادة هيكلتها للمتخرجين الشباب،من الجامعات،والمدارس العليا السياحة.

وحدد الوزير، تاريخ 15 جوان المقبل، كآخر أجل لدخول كل المرافق والملاحق،على مستوى المركبين السياحيين سيدي فرج وزرالدة حيز الخدمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن المرافق الفندقية التي تم عصرنتها وتأهيلها ستوفر عدد أسرة تقدر بـ 700 سرير بمركب سيدي فرج.

ومركب زرالدة 1620 سرير، ومركز المعالجة بمياه البحر سيدي فرج 366 سرير، بمجموع يقدر بـ: 2686 سرير.