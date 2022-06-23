قناة النهار وزير السياحة: 61 مؤسسة فندقية بوهران دخلت الخدمة تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط بقلم النهار أونلاين نشر في 23 جوان 2022 - 23:46 شارك غرِّد أرسل 11 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/aHb8W اقرأ أيضا الوفد المغربي يستحسن الإستقبال الكبير بوهران قناة النهار 22 جوان أستاذ بالوادي: مواضيع دورة 2022 في مستوى التلميذ المتوسط وستكون نتائج مشرفة في ربوع الوطن قناة النهار 08 جوان محطة خروبة لنقل المسافرين تطلق نظام الخدمات الإلكترونية قناة النهار 11 جوان رئيس الجمهورية يستقل المروحية الرئاسية من مطار وهران نحو الرأس الأبيض بعين الكرمة قناة النهار 23 جوان تلاميذ يفضلون مرافقة أوليائهم لمراكز الإمتحان..بابا وماما ينحولي الخوف قناة النهار 06 جوان طقس: دخول فصل الصيف بدرجات حرارة قياسية..التفاصيل قناة النهار 13 جوان دلال خير: رجل مصاب بورم في العنق أجرى عدة عمليات جراحية في الجزائر فازدادت حالته تعقيدا قناة النهار 03 جوان "وزير النقل :" قرّرنا إقتناء 15 طائرة جديدة تدعيما للأسطول الجوي قناة النهار 18 جوان "مترشح لإجتياز البكالوريا .." في البداية كنت خايف كي شفت الموضوع بكيت من الفرحة قناة النهار 14 جوان إدارة الغابات: "70-10".. رقم أخضر للوقاية من حرائق الغابات قناة النهار 20 جوان