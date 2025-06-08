وزير السّكن يوجه رسالة شكر للمدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري

توجه وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، برسالة شكر إلى المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري GEST-IMMO ، وكذا العمال، إطارات وموظفي الفرع.

وتقدم الوزير، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بخالص التهاني وأطيب التبريكات لكافة منتسبي فرع عدل للتسيير العقاري.

كما جاء في رسالة بلعريبي “يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع عمال، موظفي وإطارات مؤسستكم. الذين لم يدخروا جهداً في أداء واجبهم بكل تفان وإخلاص وساهموا بشكل ملحوظ في الحفاظ على نظافة أحياء ” عدل”. على المستوى الوطني، في هذه الأيام المباركة من خلال حملات التنظيف التي باشروها فور الانتهاء من نحر الأضاحي”.

مضيفا “إن عملكم الدؤوب يعكس أسمى معاني الإخلاص والعطاء ويجسد روح المسؤولية المجتمعية التي نفتخر بها. ونسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على جهودكم المباركة وكل عام وأنتم بألف خير”.

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