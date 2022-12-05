وزير الشؤون الإسلامية السعودي: الإخوان المسلمين شتتوا شباب المملكة

أفاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ أن المملكة اكتوت سابقا بأذى وشر أصحاب الفكر الصحوي. مشددا على انتهاء تلك الحقبة بلا رجعة في بلاده.

كما قال آل الشيخ بمقابلة مع قناة الإخبارية السعودية:”حدثت فيه هجمة شرسة من قبل الإخوان المسلمين”. “متمثلة فيما يسمى بهتانا جذور الصحويين”. و”عملوا عمل لم يفعله أحد قبلهم ولا بعدهم إن شاء الله وبإذن الله في المملكة بمحاولة تشتيت أبناء هذا الوطن”.

وتابع وزير الشؤون الإسلامية السعودية قائلا: “وفعلا شتتوا شباب هذا الوطن وصرفوهم عن الالتفات إلى مصالحهم وعلمهم”. و”إلى بناء وطنهم إلى الهدم والتدمير والتكفير والتفكيك وإلى غير ذلك”.

في حين، أشار آل الشيخ إلى أن المملكة “اكتوت بآذاهم وبشرهم يما يقومون به من أعمال خبيثة داخل الوطن”. ثم “تطور فكرهم إلى الدعوة غلى الجهاد وما أدراك ما الجهاد”. و”دفعوا بشباب بسطاء إلى الفتن في الدول الأخرى وللقيام بأعمال لم تقبلها ولن تقبلها المملكة العربية السعودية”.

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان قد تطرق إلى تلك الحقبة من تاريخ بلاده في عام 2017. وأعلن خلال مشاركته في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” بالرياض أن بلاده سوف تدمر أصحاب الأفكار المتطرفة فورا”. و”أن المملكة تريد إلى العودة إلى “الإسلام الوسطي المعتدل”.

كما شدد محمد بن سلمان في معرض إجابته على سؤال حول النهج الأكثر انفتاحا الذي تتخذه المملكة في تلك الفترة، على أن السعودية “لم تكن كذلك قبل عام 1979”. وأن المملكة “والمنطقة كلها انتشر فيها مشروع صحوة بعد عام 1979، لأسباب كثير ليس من مجال اليوم ذكرها، فنحن لم نكن بهذا الشكل في السابق”.