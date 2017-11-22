وزير الشؤون الخارجية البولوني في الجزائر السبت المقبل

يقوم وزير الشؤون الخارجية البولوني “فيتولد فاشيكو فسكي” بداية من يوم السبت المقبل، بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن الزيارة تدوم يومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

مفيدا بأن الزيارة تشكل مرحلة هامة في مسار بعث العلاقات بين البلدين، وستتوج بتنصيب لجنة التعاون الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية.

وينوي البلدان ترقية التعاون الثنائي والإستفادة من المزايا المتعددة لاقتصادهما، خاصة وأن مساهل سيتطرق مع نظيره البولوني إلى العلاقات الثنائية.

و أفاق تطويرها وكذا إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك”.