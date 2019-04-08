وزير الشؤون الخارجية السيراليوني في زيارة إلى الجزائر ابتداء من اليوم

يقوم وزير الشؤون الخارجية السيراليونيي آلي كابا، بزيارة رسمية إلى الجزائر ابتداءً من اليوم الاثنين، حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر أنّ “وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيراليونيي آلي كابا، سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 8 و9 أفريل 2019 بدعوة من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم”.

وأضاف البيان أن “هذه الزيارة التي تندرج في إطار علاقات الصداقة التي تربط البلدين ستسمح بتقييم حالة التعاون الثنائي و دراسة آفاق تعزيزها”.

كما ستشكل الزيارة فرصة للوزيرين “لتبادل الرؤى حول المسائل الجهوية و الدولية ذات الاهتمام المشترك”.