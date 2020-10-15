وزير الشؤون الخارجية الفرنسي يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

الوطني
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وزير الشؤون الخارجية الفرنسي يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية
بقلم خالد زوبيري

وصل وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، جون إيف لو دريان، منذ قليل إلى مطار الجزائر الدولي في زيارة رسمية تدوم يومين.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد كان في إستقباله مدير مكتب شؤون أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية .

هذا وتندرج هذه الزيارة في إطار المشاورات الدورية المدرجة في الأجندة السياسية والاقتصادية المتفق عليها بين الجزائر وفرنسا لعام 2020،
وستمكن الطرفين من تقييم التقدم الحاصل في التعاون الثنائي الذي تميز في الأشهر الأخيرة بتجسيد استحقاقات مهمة على غرار انعقاد الدورة السادسة للجنة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية المشتركة بالجزائر في 12 مارس 2020.

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