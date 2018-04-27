وزير الشؤون الخارجية الكونغولي في الجزائر غدا

يقوم نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والاندماج الاقليمي الكونغولي ليونارد شي أوكيتوندو بداية من الغد بزيارة رسمية الى الجزائر.

الزيارة تدوم يومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وتندرج في اطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين الجزائر وجمهورية كونغو الديمقراطية حسب بيان لوزارة الخارجية.

كما ستسمح للوزيرين لإجراء تقييم للتعاون الثنائي وبحث السبل والوسائل الكفيلة بإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات بين البلدين.

زيارة رئيس دبلوماسية جمهورية كونغو الديمقراطية ستسمح أيضا للوزيرين بالتشاور حول أهم المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.