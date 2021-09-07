وزير الشؤون الخارجية في زيارة عمل إلى موريتانيا

يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل إلى نواكشوط، كمبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن الوزير سيعقد خلال هذه الزيارة التي ستدوم ليومين، لقاءات مع السلطات العليا في موريتانيا،

وتندرج هذه الزيارة في إطار تجسيد الإرادة المشتركة التي تحدو قيادة البلدين وتوجيهاتها السامية، حول ضرورة التشاور والتسيير وتعزيز العلاقات الإستراتيجية القائمة بين البلدين.

وستشكل فرصة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، لاسيما آخر المستجدات على مستوى الساحة المغاربية وعلى المستويين العربي والإفريقي.

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