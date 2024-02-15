وزير الشؤون الخارجية يتباحث مع نظيرته من مدغشقر

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر، راساتا رافارافافيتافيكا.

ويأتي هذا على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وحسب بيان الوزارة، فقد خُصص اللقاء لبحث سبل تمتين روابط التعاون والتضامن التاريخية بين الجزائر ومدغشقر.

كما اتفق الطرفان على تفعيل الآليات الثنائية من خلال الشروع في التحضير لعقد الدورة المُقبلة للجنة المشتركة . يضيف البيان.