وزير الشؤون الدينية: إدماج 2300 عامل

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن إدماج 2300 عاملا من مختلف الرتب، حيث سيتم إدماج 1600 منهم خلال هذه السنة.

كما تحدث الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، عن مسابقة التوظيف التي تم إطلاقها لتوظيف 130 إمام أستاذ و60 مرشدة دينية.

ومن جهة أخرى، أكد بلمهدي، أن قطاعه يعمل على تعزيز دور الزوايا والمدارس القرانية. حيث أحصت هذه الزاوية والمدارس مليون منتسب.

وأورد الوزير: “نعمل على توسيع شبكة تعليم القرآن الكريم وتطوير تعليمه. كما نعمل على تعزيز المرجعية الدينية من خلال الخطب ومحاربة الفكر المتطرف”.

وفي سياق آخر، كشف الوزير أنه قد تم جرد الأملاك الوقفية. حيث بلغت 12247 ملك وقفي من سكنات ومحلات وأراضي فلاحية وأراضي خاصة بالبناء.

مشيرا إلى أن هناك أملاك وقفية مجهولة، حيث يتم معالجتها حاله بحاله. مؤكدا أن الوزارة تعمل على التسوية القانونية للأملاك الوقفية المجهولة، وهو ما أخذ وقتا طويلا.

وتابع بلمهدي، أن الوزارة تخوض معركة مع المستأجرين للاملاك الوقفي. حيث وصلت المعركة إلى حد المحاكم، أين استطاع القطاع رفع مداخيل الأوقاف إلى 26 ضعف.

كما أكد الوزير، أن قطاعه يسعى إلى مساهمة أملاك الأوقاف في التنمية الاقتصادية. حيث سيتم إعداد قانون خاص بأملاك الأوقاف.

ومن جهة أخرى، كشف الوزير، أنه قد تمت الموافقة على تسوية القائمين بالمساجد، بعقد محدد المدة. مؤكدا أن وزارته تستجيب للمتطوعين وتمنحهم رخصة. مشيرا إلى أن أي توظيف في قطاع الشؤون الدينية يكون عبر الوظيف العمومي.

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