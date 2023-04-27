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قناة النهار

“وزير الشؤون الدينية :”سجلنا أكثر من 78 حادث إعتداء على الأئمة

بقلم قناة النهار
“وزير الشؤون الدينية :”سجلنا أكثر من 78 حادث إعتداء على الأئمة
وزير الشؤون الدينية
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وزير الشؤون الدينية :”سجلنا أكثر من 78 حادث إعتداء على الأئمة

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