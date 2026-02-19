وزير الشؤون الدينية في العاصمة لدعم الهياكل الدينية

شرع وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجزائر، استهلها ببلدية عين البنيان. أشرف على تدشين مسجد خالد بن الوليد بحي الجزيرة، بحضور الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الشراقة والسلطات المحلية وإطارات القطاع.

وتندرج زيارة، وزير الشؤون الدينية التي تم تنظيمها بمناسبة شهر رمضان المبارك، في إطار البرنامج المسطر لدعم الهياكل الدينية. و تعزيز جاهزيتها لاستقبال المصلين خلال الشهر الفضيل، بما يعزز مكانة المسجد في أداء رسالته الروحية و التربوية.

