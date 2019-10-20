وزير الشؤون الدينية من غرداية: “مليون طالب في مدارس القرآن”

كشف وزير الشؤون الدينية، أن عدد طلبة القرآن بلغ مليون شخص يؤطره اكثر من 25 ألف إمام ومدرس قرآن، في أكثر من 20 الف مدرسة قرانية مردفا ان عددهم في تزايد مستمر.

وقال يوسف بلمهدي، أثناء خطابه في الملتقى الرابع للقرآن الكريم بغرداية، أن الرقم الجديد لعدد الشهداء، يبلغ 7 ملايين شهيد، وأن عدد مليون ونصف المليون شهيد هو العدد المتفق عليه.

وأكد انه لا يخاف على الجزائر إلا من التشتت، ولا يمكن أن يسمح الجزائريين في بلدهم وستخرج الجزائر أقوى مما كانت، وكل محنة عاشها الجزائريون خرجو منها.

و قال وزير الشؤون الدينية ان المقابلة الأخيرة للمنتخب الوطني، أعطت أحسن مثال عن حب الجزائريين لوطنهم، مردفا أن من لا يحب الجزائر رآه وراء البحر يدير في الفتنة و الجزائريون يبكون عند سماع النشيد الوطني.