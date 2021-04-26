وزير الشؤون الدينية: هدر الطاقة هو من التفريط بنعم الله

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إلى الإقتصاد في كل شيئ، مؤكدا إن هدر الطاقة هو من التفريط بنعم الله.

وأورد الوزير، في كلمة له خلال إشرافه على نشاط وزاري حول ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتصد، لأن الإقتصاد نصف المعيشة.

وأضاف بلمهدي، إن رسول الله علمنا إن لا ينام الإنسان، إلا وقد أوكـأ ما لديه من زواده، وأن يغطي الإناء ويطفئ المصباح.

وأكد الوزير، على عدم هدر الطاقة ولو كانت قنديلا يوقد من زيت.

وتابع بلمهدي، إن المولى عز وجل، أمرنا إن نرشد النفقة والإستهلاك، حتى لا نضيع النعمة التي شرفنا بها.

وشدد الوزير، على عدم تضييع نعم الله، التي سنحاسب عليها، فهدر الطاقة مخالف لتعاليم ديننا الحنيف.

وأشار بلمهدي، إلى إن الائمة يعملون على حث المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

وفي الأخير، أكد بلمهدي، إن الانتقال الطاقوي والبحث عن الطاقات المتجددة هو مستقبل الجزائر.