وزير الشؤون الدينية والأوقاف: “الأطباء مجاهدون ومن توفوا في هذه الجائحة شهداء”

طالب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، من الشعب الجزائري دعم الأطباء في هذه الجائحة مؤكدا أنه يجب تدعيم القطاع الصحي.

وقال بلمهدي: “منذ ظهور الوباء أسمينا الأطباء بالمجاهدين، ومن توفى في هذه الجائحة شهداء”.

وأضاف: “نحن ندعم الأطباء منذ انتشار الفيروس، ويجب أن يتم دعم القطاع الصحي حتى لا يضعف”.

وتابع: تألمنا من بعض الكلمات الجارحة وصف بها الأطباء من بعض الجزائريين وليس كلهم”.

وختم كلامه: “شعارنا كلنا مع الأطباء يعني نحن مع العلم والخبرة والعاطفة والإنسانية والقوة وصحة الأبدان”.