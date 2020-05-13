وزير الشؤون الدينية والأوقاف يتفقد مشروع توسعة دار القرآن الشيخ أحمد سحنون

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي اليوم الأربعاء، بزيارة تفقد لمشروع توسعة المدرسة القرآنية “دار القرآن الشيخ أحمد سحنون”.

حيث تلقى الوزير شروحا حول المرافق التي سيتم افتتاحها بانتهاء المشروع مما سيزيد من طاقتها الاستيعابية للطلبة القرآن الكريم.

كما قام يوسف بلمهدي بزيارة مطعم “الخير” الذي تنظمه المدرسة القرآنية بتموين من المحسنين لإطعام الأطقم الطبية التي تسهر على مرضى كورونا بـ 9 مستشفيات و عدد من المراكز الصحية.

ويزيد عدد الوجبات المقدمة عن 1200 وجبة يوميا طيلة الشهر المبارك.

وقد وجه الوزير بالمناسبة تحية وشكرا لكل العاملين على مكافحة هذا الوباء، وكذا القائمين على إمدادهم بما يعينهم على ذلك في كامل ربوع الوطن.