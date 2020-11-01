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وزير الشؤون الدينية يؤدي واجبه الانتخابي من بوسعادة

الوطني
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وزير الشؤون الدينية يؤدي واجبه الانتخابي من بوسعادة
بقلم نسرين محفوف

أدلى اليوم الأحد، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بصوته الانتخابي على استفتاء تعديل الدستور في ولاية بوسعادة.


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