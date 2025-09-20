وزير الشؤون الدينية يؤكد دعمه للزوايا والمدارس القرآنية

أكد وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، اليوم السبت، دعمه للزوايا والمدارس القرآنية، مثمنا دورها في المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية.

وخلال استقبال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقر الوزارة، فضيلة الشيخ نور الدين بلقايد، شيخ الزاوية البلقايدية الهبرية. أكد بلمهدي دعمه للزوايا والمدارس القرآنية، مثمنا دورها في المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية. وأدائها دورًا كبيرًا في ترسيخ قيم التماسك المجتمعي واللحمة الوطنية. فضلًا عن جهودها في تخريج المئات من حفظة كتاب الله، وخدمة القيم الروحية للمجتمع الجزائري.

يشار أن هذا اللقاء جاء عقب اختتام فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته السابعة والعشرين بولاية بومرداس. والذي تضمن مسابقة قرآنية وطنية في ستة فروع. وملتقى علميا وطنيا موسوما بـ “التماسك المجتمعي واللحمة الوطنية في ضوء القيم القرآنية”.

