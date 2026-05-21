وزير الشؤون الدينية يتفقد أحوال الحجاج بالحرم المكي

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، بتفقد أحوال الحجاج الجزائريين بالحرم المكي الشريف، عقب أدائه عمرة القدوم. وذلك في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة لموسم حج 1447هـ/2026م.

وخلال جولته، التقى الوزير بعدد من الحجاج الجزائريين، حيث استمع إلى انشغالاتهم واطمأن على ظروف إقامتهم وتنقلهم وأداء مناسكهم. مؤكداً حرص السلطات الجزائرية على ضمان أفضل ظروف التكفل بضيوف الرحمن عبر مختلف فروع البعثة الجزائرية للحج.

كما دعا وزير الشؤون الدينية، الحجاج إلى الالتزام بالتوجيهات التنظيمية والإرشادات الصحية. بما يسهم في أداء المناسك في أجواء من السكينة والطمأنينة. مثمنًا في السياق ذاته الجهود المبذولة من طرف أعضاء البعثة الجزائرية للحج في خدمتهم ومرافقتهم بالبقاع المقدسة.

