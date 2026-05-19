وزير الشؤون الدينية يتفقد ظروف الحجاج الجزائريين في المدينة المنورة

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر، صباح اليوم بزيارة تفقدية للحجاج بمزارات المدينة المنورة. وذلك للاطلاع على الخدمات التي تقدمها لهم بعثة الحج الجزائرية.

وخلال هذه الزيارة، التقى الوزير بعدد من الحجاج، حيث اطمأن على ظروف إقامتهم وسير البرنامج المُعدّ لهم. مؤكدًا على ضرورة مواصلة الجهود الميدانية وتوفير الدعم اللازم بما يضمن راحتهم. وتمكينهم من أداء مناسكهم في أفضل الظروف.

وقد رافقه في هذه الزيارة كل من سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، شريف وليد. والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، أ.د الطاهر برايك. ورئيس مركز المدينة المنورة بلخير بوذراع.

وتندرج هذه الزيارة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها بعثة الحج الجزائرية لمرافقتهم ميدانيًا، والوقوف على ظروفهم. وتقديم مختلف التسهيلات لضمان أداء مناسكهم في أجواء يسودها النظام والراحة والسكينة.

