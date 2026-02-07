وزير الشؤون الدينية يتفقد ويُدشن عدة مرافق بقسنطينة

حل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، صباح اليوم السبت، في زيارة عمل وتفقد لولاية قسنطينة، أين سيقوم خلالها بتفقد وتدشين مرافق تابعة للقطاع.

وقد كان في استقبال الوزير يوسف بلمهدي بمطار محمد بوضياف كل من والي الولاية عبد الخالق صيودة. ورئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية المدنية والعسكرية.

وفي أولى محطات الزيارة، أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف رفقة والي ولاية قسنطينة. على وضع حجر الأساس لإعادة بناء مسجد الأمير عبد القادر ببلدية حامة بوزيان، بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية.

