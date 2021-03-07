وزير الشؤون الدينية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قال لخضر سداس والي ولاية الشلف، أن الفيضانات التي ضربت الولائية كانت فجائية، وتسببت في وفاة 7 أشخاص وفقدان 3 آخرين.
وأضاف والي الشلف في إتصال…
انطلقت بجامعة حسيبة بن بوعلي بشلف مسابقات الإلتحاق بالدكتوراه
وتتعلق المسابقات الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث من أجل الحصولعلى شهادة الدكتوراه.
وجاء المسابقة بعنوان "السنة الجامعية 2020…
تدخل إسعافات الوحدة الثانوية الهاشمية على الساعة 12سا8د من اجل حادث دهس شاحنة لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.
ووقع الحادث بالطريق الرابط بين قرية سيدي…
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