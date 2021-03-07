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وزير الشؤون الدينية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الوطني
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وزير الشؤون الدينية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا
بقلم نادية بن طاهر

تلقى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الأحد، الجرعة الثانية من اللقاح الخاص بكوفيد19.

بلمهدي


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