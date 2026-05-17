وزير الشؤون الدينية يتوجه إلى البقاع المقدسة للإشراف على بعثة الحج الجزائرية

غادر يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، مساء اليوم، أرض الوطن متوجها إلى البقاع المقدسة، في إطار مهمة رسمية يشرف خلالها على بعثة الحج الجزائرية لموسم 1447هـ / 2026م، بصفته رئيسا لمكتب شؤون حجاج الجزائر.

وتندرج هذه المهمة ضمن المتابعة المباشرة للاستعدادات النهائية التي تسهر عليها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بهدف ضمان راحة الحجاج الجزائريين، وتوفير أفضل الظروف لأداء مناسكهم في أجواء ملائمة يسودها اليسر والطمأنينة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق الحرص المتواصل على مرافقة الحجاج ميدانيا، وتذليل كل الصعوبات المحتملة. بما يضمن أداء الشعائر الدينية في أحسن الظروف.