وزير الشؤون الدينية يتوجه إلى السعودية للوقوف على بعثة الحج الجزائرية

غادر وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي صباح اليوم الثلاثاء. أرض الوطن متوجها إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية.

الوزير غادر في مهمة عمل يشرف من خلالها على بعثة الحج الجزائرية لموسم 1446هـ / 2025م. بصفته رئيسا لمكتب شؤون حجاج الجزائر.

وتأتي هذه الرحلة في إطار المتابعة المباشرة والاستعدادات النهائية التي تسهر عليها الوزارة لضمان راحة الحجاج الجزائريين. وتوفير الظروف المثلى لأداء مناسكهم في يسر وطمأنينة، مع الحرص على أن تكون خدمة ضيوف الرحمان نموذجا في التنظيم، والرعاية، والتفاني.