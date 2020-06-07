وزير الشؤون الدينية يجتمع بالإطارات المركزية للوزارة

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم، على اجتماع ضم كافة الإطارات المركزية بالوزارة.

وحسب بيان للوزارة، تمحور الاجتماع على تقييم إجمالي لنشاطات مختلف المديريات المركزية خلال شهر رمضان المبارك، وآفاق عملها خلال الفترة المقبلة في ظل الإجراءات الاحترازية التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس “كوفيد 19”.

واستهل الوزير كلمته بالشكر والتثمين لجهود الموظفين على المستوى المركزي وفي مختلف مناطق الوطن، على ما قدموه خلال الشهر الفضيل من عمل توعوي وتضامني، أثبت مرة أخرى الدور الفعال الذي يؤديه القطاع في المجتمع.

لينتقل بعدها الوزير، لتوجيه المديرين المركزيين وكل إطارات الوزارة، إلى بذل المزيد من الجهد والعناية للمحافظة على ذات المستوى بل وتحسينه.