وزير الشؤون الدينية يحل بالمدينة المنورة

حل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وكان في استقبال الوزير سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة شريف وليد. والقنصل العام للجزائر بجدة محمد الحبيب زهانة، إلى جانب المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة. مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر، الدكتور الطاهر برايك. ورئيس مركز المدينة المنورة السيد بلخير بوذراع.

ليتوجه بعدها إلى مركز المدينة المنورة لبعثة الحج الجزائرية، واستقبل من طرف أعضاء المركز، وذلك في إطار إشرافه المباشر على متابعة شؤون الحجاج الجزائريين بالمشاعر المقدسة، بصفته رئيسًا لمكتب شؤون حجاج الجزائر .

يشار أن هذه الزيارة تندرج في إطار المتابعة الميدانية والوقوف على جاهزية مختلف الهياكل والخدمات المسخرة، والتحضير المحكم للتكفل بحجاج الجزائر، بما يضمن أداء مناسكهم في أفضل الظروف، ويوفر لهم الراحة والطمأنينة.

