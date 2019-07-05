وزير الشؤون الدينية يدشن المركز الثقافي الإسلامي بالمدية

وقف وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، ووالي ولاية المدية، عباس بداوي، وقفة ترحم وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة بالمدية.

وتلتها كلمة الأمين العام لمنظمة المجاهدين بالولاية، فؤاد شعواطي، الذي استهلها بالترحم على أرواح شهدائنا الذين ناهضوا مظالم الاستعمار عبر الزمان والحقب بكفاحهم وتضحياتهم، إلى أن رفعوا عاليا راية الجزائر بين رايات الدول المستقلة.

بعدها دشن الوزير بمعية الوالي، والوفد المرافق له المركز الثقافي الإسلامي، بالقطب الحضري لبلدية المدية، وسمي باسم المجاهد الراحل، عبد الرحمن عبدي.

كما تم تكريم حفظة القرآن الكريم، وعدد من مشايخ وائمة ولاية المدية.

وفي آخر البرنامج، أعطى الوزير ووالي الولاية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي إشارة الانطلاقة للمخطط الازرق لموسم الاصطياف لبلدية المدية.