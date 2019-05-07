وزير الشؤون الدينية يدعو الإمام للتخفيف في دروس الوعظ وصلاة التراويح

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الإمام إلى التخفيف على المصلين خلال أداء صلواتهم.

وأفاد يوسف بلمهدي، أن على الإمام التخفيف في صلاته رفقا بالمصلين، عملا بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام.

ونصح الوزير، في تصريح للإذاعة الجزائرية، الأئمة، للتخفيف أيضا في دروس الوعظ التي تسبق صلوات التراويح قدر الإمكان.

وأشار بلمهدي،إلى أن الدرس يكفي أن يكون بأربع دقائق،ليقدم للمصلين وعظا خفيفا يحفظونه أفضل من خطب لا يفهم منها شيء.

وقال الوزير، إن دائرته الوزارية تسعى ليكون الإمام على قدر عال من العلم والمعرفة والأخلاق ليؤدي رسالته في المجتمع.