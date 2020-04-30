وزير الشؤون الدينية يرد على إبقاء المساجد مغلقة

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وزير الشؤون الدينية يرد على إبقاء المساجد مغلقة
بقلم نسرين محفوف

رد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، مصطفى بلمهدي، اليوم الخميس، إبقاء المساجد مغلقة شهر رمضان.

وفي جلسة الإجابة على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، قال بلمهدي “غابت بيوت الله في إعمارها سواء الجماعة أو الجمعة أو التراويح”.

وقال الوزير “سنكون قريبين من الحل كلما التزمنا بالإجراءات الوقائية أكثر”.

وأوضح الوزير أن رفع الحجر الصحي عن القطاعات الأخرى، والأنشطة التجارية، جاء لتمكين المواطنين من إعالة عائلاتهم التي تقتات من هذه المهن.

ودعا الوزير بقية المواطنين الالتزام بمنازلهم، وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، في ظل عودة ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا.

كما طالب المواطنين الذين استأنفوا العمل، الى الالتزام بالإجراءات الوقائية.


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