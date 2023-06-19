وزير الشؤون الدينية يزور الحجاج الجزائريين بمستشفى الحرم

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف اليوم الإثنين، بزيارة لمستشفى الحرم بالمدينة المنورة، للاطمئنان على الحجاج الجزائريين الذين يتلقون العلاج بهذا المستشفى.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، رافق الوزير في هذه الزيارة، سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية. ورئيس مركز المدينة المنورة لبعثة الحج الجزائرية.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد وصل في وقت سابق اليوم إلى المدنية المنورة للإشراف على بعثة الحج الجزائرية بصفته رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر.

وحلّ الوزير، بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، للإشراف على بعثة الحج الجزائرية باعتباره رئيس مكتب حجاج الجزائر.

وكان في استقبال بلمهدي بالمطار كل من سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية محمد علي بوغازي. وقنصل الجزائر بجدة السيد محمد عالم.

وكذا رئيس مركز المدينة المنورة زهير بوذراع، ورئيس لجنة الفتوى والإرشاد الشيخ عز الدين بوغلم.