وزير الشؤون الدينية يستعرض علاقات التعاون مع مصر

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، عبد اللطيف عبد السلام عبده اللايح.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، شكّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات التعاون الثنائي. بين الجزائر وجمهورية مصر العربية في مجال الشؤون الدينية، وسبل تعزيزها وتطويرها. لا سيما في مجالات التكوين الديني، وتبادل الخبرات.

