وزير الشؤون الدينية يستقبل جثمان الإمام المتوفي بفرنسا

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي بمطار هواري بومدين اليوم الخميس، جثمان فقيد الشؤون الدينية والأوقاف بأرض المهجر الشيخ “أحمد العمري” رحمه الله.

وأفادت الوزارة عبر صفحتها على الفايسبوك، أن الإمام وافته المنية بأحد مستشفيات مدينة نانت بفرنسا، حيث كان منتدبا للعمل إماما بأحد مساجدها وأصيب فيها بفيروس كورونا.

وقد رافق الوزير وفد هام من إطارات الوزارة وجمع من الأئمة.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد على أرضية المطار وقدموا التعازي لعائلة الفقيد داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.