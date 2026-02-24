وزير الشؤون الدينية يستقبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، فضيلة الشيخ البروفيسور مبروك زيد الخير، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.

وحسب بيان للوزارة، ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والمجلس الإسلامي الأعلى. بما يخدم المرجعية الدينية الوطنية ويعزز الجهود المشتركة.

وقد تناولت المحادثات إعداد خطة عمل مشتركة تشمل عديد المجالات، لاسيما ما تعلق بالفتوى، وتطوير برامج الثقافة الإسلامية.

وكذا تنظيم الندوات والملتقيات الفكرية، بما يسهم في ترسيخ الوعي الديني الرشيد ومواكبة انشغالات المجتمع.