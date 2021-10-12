وزير الشؤون الدينية يستقبل قاضي قضاة دولة فلسطين

إستقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، الدكتور محمود صدقي عبد الرحمن الهباش قاضي قضاة فلسطين الشرعيين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، ووفد من دولة فلسطين.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، أشرف الوزير، على اجتماع وفد دولة فلسطين مع إطارات الوزارة.

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