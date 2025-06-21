وزير الشؤون الدينية يستقبل مفتي جمهورية مصر

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم السبت، بمقر الوزارة، سماحة مفتي جمهورية مصر العربية، الشيخ الدكتور نظير محمد النظير عياد.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الدينية، كان اللقاء فرصة لبحث سبل توطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الشأن الديني. وخصوصا ما تعلق بالفتوى.

ويشار أن سماحة المفتي يقوم بزيارة إلى الجزائر بدعوة من المجلس الإسلامي الأعلى. للمشاركة في أشغال الملتقى الدولي الذي سينظمه المجلس تحت عنوان: “التعارف الإنساني وأثره في إرساء العلاقات وتحقيق التعايش”.

جدير بالذكر، أن اللقاء تم بحضور كل من فضيلة الشيخ الدكتور مبروك زيد الخير رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. وسعادة سفير جمهورية مصر العربية مختار جميل توفيق وريدة. وكذا فضيلة الشيخ الدكتور كمال بوزيدي عضو اللجنة الوزارية للفتوى. وعضو المجلس الإسلامي الأعلى وإطارات من الإدارة المركزية للوزارة.

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