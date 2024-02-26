وزير الشؤون الدينية يستقبل مفتي جمهورية مصر

استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، صباح اليوم الإثنين بمقر الوزارة، فضيلة الشيخ الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية.

وحسب بيان للوزارة، تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال الشأن الديني.

واختتم اللقاء بتقديم هدية لضيف الجزائر، ممثلة في الطبعة الكاملة لأشغال الملتقى الدولي للمذهب المالكي في طبعته الخامسة عشرة.

وكذا مصحف رودوسي بالخط الجزائري، وموسوعة العمارة الإسلامية في الجزائر، ونسخ من مصحف الجزائر بطريقة برايل.